Helmstedt. Der Gröpernplatz in Helmstedt ist ab sofort wieder Fußgängerzone. Doch die Stadt Helmstedt informiert über weitere Baustellen.

Wegen verschiedener Bauarbeiten kommt es im Stadtgebiet und auf der Kreisstraße nach Büddenstedt zu Verkehrseinschränkungen. Das teilt die Stadt Helmstedt mit.

Sie informiert, dass der Gröpern im oberen Bereich (Gröpernplatz) ab sofort wieder Fußgängerzone ist. Das Teilstück der Braunschweiger Straße, auf dem sich der Blumenladen und der Bäcker befinden, könne von der Leuckartstraße kommend wieder in Richtung Gröpern befahren werden.

K 63 zwischen Helmstedt und Büddenstedt gesperrt

Die Autobahnauffahrt der A 2 bei Rennau in Fahrtrichtung Berlin wird von Montag, 6. Mai, 19 Uhr, bis Dienstag, 7. Mai, 6 Uhr, wegen Fahrbahnerneuerungen komplett gesperrt. Die Umleitung erfolge über die Anschlussstelle HE-West.

In der Zeit von Dienstag, 21. Mai, bis Freitag, 31. Mai, wird die K 63 zwischen Helmstedt und Büddenstedt für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Aus Büddenstedt kommend ist die Straße bis zum Umspannwerk befahrbar. Die Umleitungen führen über Esbeck beziehungsweise alternativ über Harbke. Wegen des Flözerfestes am letzten Maiwochenende wird die Sperrung aufgehoben, sodass die K 63 vom Freitag, 24. Mai, 13 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 8 Uhr, wie gewohnt genutzt werden könne.

Der Radweg an der B 1, der parallel zum Lappwaldsee verläuft, wird von der Galgenbreite/Höhe Schafsweg bis zum Kreuzungsbereich Schöninger Straße in der Zeit vom 6. bis 23. Mai wegen der Verlegung von Leitungen für die Biogasanlage gesperrt. „Alle Verkehrsteilnehmenden werden in den genannten Bereichen um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten“, teilt die Stadt Helmstedt mit.

red