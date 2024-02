Helmstedt. Die Arbeiten am Elzweg-Kreisel werden voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen. Welche Bauphase dann kommt, lesen Sie hier.

Die Arbeiten am Kreisel Elzweg werden voraussichtlich am Mittwoch, 28. Februar, abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss daran startet die zweite Bauphase für das stadtplanerische Großprojekt zur Anbindung der Innenstadt an das westlich gelegene Conringviertel. Die Leuckartstraße wird hierfür zwischen der Kreuzung Braunschweiger Tor und Harsleber Torstraße für die dort anstehenden Tiefbauarbeiten voll gesperrt. Das schreibt die Stadt Helmstedt in einer Mitteilung.

Daraus ergeben sich folgende verkehrliche Regelungen: Über den Kreisel wird die Henkestraße bis zur Einmündung Gartenstraße beidseitig befahrbar sein. „Wegen des dann dort stattfindenden Busverkehrs werden in diesem Teilstück und in der Gartenstraße großflächig Halteverbote aufgestellt, um den Busverkehr ohne Störungen abwickeln zu können“, erläutert Fachbereichsleiter Frank Kemmer vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Aus der Gartenstraße in Richtung Gummibahnhof und umgekehrt wird dann eine abknickende Vorfahrt gelten. „Wir gehen davon aus, dass diese Verkehrsführung auch künftig so beibehalten wird“, blickt Kemmer auf die künftige Verkehrsführung in diesem Bereich.

Die aktuell wegen des Baus des Kreisels umgedrehte Einbahnstraßenführung Juliusstraße/östliche Harsleber Torstraße werde wieder rückgängig gemacht. Dadurch entfällt auch die Behelfsbushaltestelle auf der Harsleber Torstraße und die eigentliche Haltestelle von der AOK wird wieder aktiviert.

Da in der nächsten Bauphase, die voraussichtlich fünf bis sechs Wochen andauern wird, der gesamte Kreuzungsbereich Leuckartstraße/Braunschweiger Straße nicht passierbar sei, werde die Leuckartstraße ab Kleiner Katthagen zur Sackgasse.

Die Braunschweiger Straße bleibe zunächst bis zur Einmündung Wohldamm und Zufahrt zur Firma Ahlswede befahrbar, sodass über diese Straßen noch abgefahren werden kann. Um die östliche Braunschweiger Straße und den Gröpern erreichbar zu machen, bestehe die Möglichkeit, diese über die östliche Harsleber Torstraße und den Gröpernplatz als Einbahnstraße anzufahren. Die östliche Braunschweiger Straße wird dadurch ebenfalls zur Sackgasse.

Der überörtliche Verkehr werde von der Memelstraße aus über den Konrad-Adenauer-Platz, Triftweg und Henkestraße umgeleitet, um diesen nicht unnötig ab Nordertor auf die Leuckartstraße zu führen.

