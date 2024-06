Beim Bau des neuen Aldi-Marktes in Schöningen (Bild) war an der rückwärtig gelegenen Bergstraße ein Kabel beschädigt worden. Nach dessen Reparatur sollten alle Festnetzanschlüsse in dem Bereich wieder funktionieren. Aber der Kiebitzweg scheint eine andere Baustelle zu sein. © FMN | Markus Brich