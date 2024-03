Räbke. Seit 50 Jahren besteht das Blasorchester der Feuerwehr Räbke. Sollte sich kein Nachfolger des Dirigenten finden, droht das Aus.

Seit 50 Jahren besteht das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr in Räbke. Nur zwei Dirigenten führten durch diese Zeit, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Nun drohe den Bläsern im 7-Mühlen-Dorf das Aus, wenn sie niemanden finden, der sie dirigiert.

Ob beim St.-Martins-Umzug durchs Dorf, bei der Einweihung des neuen Feuerwehr-Unimogs oder beim Weihnachtsgottesdienst: Das kleine Blasorchester der Räbker Feuerwehr sei fast immer vertreten. Das ist für ein rund 780-Einwohner-Dorf schon etwas Besonderes, so die Feuerwehr.

Interessierte können das Blasorchester Räbke erstmal kennenlernen

13 Musiker seien derzeit im Blasorchester aktiv, proben jeden Montag und sind mit viel Spaß bei der Sache. Doch zurzeit müssen sie ohne Übungsleiter auskommen. Auf Dauer gehe es aber nicht ohne Chef, wird die Orchester-Vorsitzende, Melanie Nielebock, zitiert „Einige Bläser aus den eigenen Reihen haben immer mal ausgeholfen als Dirigenten in Zeiten, in denen kein Musikleiter zur Verfügung stand. Aber das ist keine Lösung für die Zukunft. Jetzt ist wieder so eine Zeit. Wir suchen einen neuen Chef. Es wäre schade, wenn nach 50 Jahren nun der Schlussstrich gezogen werden müsste.“

Am 10. Oktober 2024 besteht das Blasorchester in Räbke genau 50 Jahre, heißt es weiter. Zum Jubiläum wäre es toll, einen neuen Dirigenten zu haben, so Nielebock. Der oder die Neue müsse nicht unbedingt aus Räbke kommen, versichern die Räbker Bläser. Jede oder Jeder mit Lust auf das kleine aber feine Blasorchester sei herzlich willkommen, gern auch erst einmal zum unverbindlichen Musikmachen vorbeizukommen.

Dass ein neuer Übungsleiter sich sehr schnell wohlfühlen würde in der familiären Atmosphäre der Feuerwehr im 7-Mühlen-Dorf, sei allerdings sehr wahrscheinlich. Zudem werden auch neue Musiker, vor allem Trommler, gern gesehen beim Übungsabend. Kontakt: Melanie Nielebock, Melanie.Nielebock@t-online.de, (05355) 452.

