Helmstedt. Am Helmstedter Bahnhof wird ein junger Wolfsburg-Fan von zwei Tätern bedroht und bestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Zwei unbekannte Täter haben Samstagabend einem 14-Jährigen in der Bahnhofstraße in Helmstedt unter Vorhalt eines Messers einen Fanschal des VfL Wolfsburg gestohlen. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Jugendliche in Begleitung seines Vaters am Bahnhof in Helmstedt auf, nachdem sie vom gemeinsamen Besuch eines Fußballspiels aus Wolfsburg zurückgekehrt waren.

Während der 14-Jährige in Richtung des Bahnhofsgebäudes ging, wartete sein Vater in Höhe des Taxi-Standes. Plötzlich stellten sich dem Jugendlichen zwei maskierte Personen in den Weg. Die beiden Unbekannten bedrohten den 14-Jährigen mit jeweils einem Messer und forderten ihn auf, ihnen seinen umgehängten Fanschal zu geben.

Der völlig geschockte Jugendliche kam der Aufforderung nach, und die Täter flüchteten in Richtung Schöninger Straße. Der 14-Jährige informierte seinen Vater im Anschluss, der die flüchtenden Täter nur noch aus der Entfernung wahrnahm. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei Helmstedt sucht nach Zeugen

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt: Die Täter waren etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt und sprachen akzentfreies Deutsch. Bekleidet waren sie mit schwarzen Jacken, schwarzen Jogginghosen und grünen Sneakers.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich bei den Tätern um Personen rivalisierender Fußballgruppierungen gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

