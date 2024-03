Schöningen. Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag Zugang zum Haus eines Ehepaars in Schöningen verschafft. Tags zuvor waren sie angerufen worden.

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagvormittag in das Haus eines älteren Ehepaares in der Barneburger Straße in Schöningen eingedrungen und hat die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchtete der Täter, ohne etwas gestohlen zu haben.

Laut der Polizei klingelte es gegen 11 Uhr bei den Senioren an der Haustür. Als die Hauseigentümerin die Tür öffnete, drängte sich plötzlich ein unbekannter Mann an der älteren Frau vorbei und ging in verschiedene Räume des Hauses. Die Senioren waren derart überrumpelt, dass sie nicht reagieren konnten. Der Unbekannte durchsuchte Schränke und Schubladen, und fragte die überraschten Hauseigentümer, ob Gegenstände gestohlen worden seien. „Dies konnten sie in keinen Zusammenhang bringen“, erklärt die Polizei dazu. Nachdem der Unbekannte alles durchsucht hatte, flüchtete er ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und ein „mitteleuropäisches Erscheinungsbild“.

Schöninger Senioren erhielten zuvor merkwürdige Anrufe

Bei der Anzeigenerstattung fiel den Senioren ein, dass sie am Vortag zwei merkwürdige Anrufe erhalten hatten. Bei dem ersten Anruf stellte sich ein Mann als Kriminalbeamter vor, der das Ehepaar über Einbrüche in der Nachbarschaft unterrichten wollte. Der zweite Anrufer wollte eine Photovoltaikanlage verkaufen. In beiden Fällen ging das Ehepaar nicht näher auf die Anrufe ein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 96830 zu melden.

red