Helmstedt. Für den Supermarkt in Helmstedt gab es keine Rettung mehr. Das Unternehmen wirbt kurz vor Schließung mit „attraktiven Preisnachlässen“.

Die Tage des „Mein Real“-Marktes an der Werner-von-Siemens-Straße in Helmstedt sind gezählt. Nach dem im November die endgültige Gewissheit da war und das Aus des Standortes verkündet wurde, geht es nun schrittweise um die Abwicklung. Die nimmt rasant an Fahrt auf, denn jetzt hat der Ausverkauf begonnen.