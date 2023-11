Helmstedt. Alles Hoffen hat nichts genützt. Am Montagabend kündigte die insolvente Real GmbH die Schließung bis zum 31. März 2024 an.

Zuletzt hatten sich die Zeichen verdichtet, dass es für den Real-Markt an der Werner-von-Siemens-Straße in Helmstedt keine Zukunft gibt. Seit Montagabend ist es offiziell: Die Real GmbH hat für 18 „Mein Real“-Standorte neue Betreiber gefunden und wird die verbleibenden Märkte bis zum 31. März 2024 schließen. In der Mitteilung ist eine Auflistung der Märkte enthalten, die im kommenden Frühjahr schließen werden. Der Standort Helmstedt ist dort aufgeführt.