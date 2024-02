Braunschweig. Der Wochenstart bringt in Niedersachsen Frost und Nebel. So wird das Wetter in den kommenden Tagen laut DWD-Vorhersage.

Der Montag bringt Frost, vereinzelt Glätte und Windböen nach Niedersachsen – am Morgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gar amtlich vor leichtem Frost in der Region Braunschweig-Wolfsburg und weiten Teilen des Landes. Wie wird das Wetter in Niedersachsen in den nächsten Tagen?

Laut Prognosen des DWD liegen die Temperaturen später am Montag zwischen sechs und zehn Grad. Bis zum Vormittag soll es demnach streckenweise Nebel geben mit Sichtweiten unter 150 Metern. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordseeküste frischer Nordostwind mit Windböen bis 55 km/h.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es zu Beginn klar, später wird es aber wieder trüb und neblig. Die Tiefstwerte liegen laut Deutschem Wetterdienst um null bis zwei Grad bei leichtem Wind.

DWD: Wettervorhersage für Dienstag und Mittwoch in Niedersachsen

Auch für Dienstag sagen die Wetter-Expertinnen und -Experten oft kompakten Hochnebel vorher. Die Temperaturen erreichen acht Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger, nördlicher Wind. In der Nacht zu Mittwoch werde es „rasch wieder stark bewölkt“, teils dunstig-trüb mit etwas Sprühregen. Die Tiefstwerte bewegen sich um den Gefrierpunkt – es herrscht Glättegefahr.

Am Mittwoch ist es laut DWD in Niedersachsen anfangs bedeckt. Etwas Sprühregen ist wahrscheinlich. Erst zum Nachmittag hin soll es auflockern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht zu Donnerstag gibt es weniger Wolken, dafür kehrt morgens in einigen Gebieten der Hochnebel zurück. Die Tiefstwerte sinken auf null Grad im Binnenland und drei Grad an der See.

