Emmerstedt. Am Samstagmorgen kommt es auf der Hauptstraße in Emmerstedt zu einem Autounfall.

In Emmerstedt ist es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 6.20 Uhr krachte ein 65-Jähriger mit seinem Auto auf der Hauptstraße in einen geparkten Audi. Eine Zeugin beobachtete dies und informierte die Polizei.

Unfallfahrer streitet Alkoholkonsum ab

Als die Beamten eintrafen, war der 65-Jährige bereits aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Den Polizisten fiel seine unsichere Gangart sowie ein Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Zunächst gab der Helmstedter an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Daraufhin gestand der Autofahrer, vor der Fahrt getrunken zu haben.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Helmstedter musste eine Blutprobe abgeben. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden - sie mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe.

