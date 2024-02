Wolfenbüttel. Polizisten erwischen Samstagnacht in Wolfenbüttel eine 40-Jährige und einen 29-Jährigen an den Steuern ihrer Kraftfahrzeuge.

Am Sonntag gegen 1.57 Uhr haben Polizisten eine 40-Jährige am Harztorwall in Wolfenbüttel kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war auf einem E-Scooter unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

29-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein in Wolfenbüttel unterwegs

Ebenfalls pusten musste ein 29-Jähriger auf der Langen Straße. Gegen 1.43 Uhr kontrollierten Polizisten den Skoda-Fahrer - der Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Außerdem besaß er keine gültige Fahrerlaubnis. Auch er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt.

