Königslutter. Freitagnacht haben Unbekannte versucht, in Königslutteraner Kiosk einzubrechen. Eine Alarmanlage schlägt die Täter in die Flucht.

In der Straße Driebe in Königslutter ist es am Samstag, gegen 2.12 Uhr, zu einem Einbruch in einen Kiosk gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach brachen die Täter die Eingangstür auf.

Einbrecher fliehen in Königslutter

Als sie den Kiosk schließlich betraten, löste eine Alarmanlage aus. Die Einbrecher flohen in unbekannte Richtung.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die womöglich bereits im Vorfeld verdächtige Personen bemerkten oder die fliehenden Täter gesehen haben. Hinweisgeber sollen sich bei der Polizei in Königslutter melden: (05353) 91970.

red