Die Täter versuchen mit brachialer Gewalt, die Tür des Einzelhandelsgeschäfts aufzubrechen. Sie flüchten

Unbekannte versuchten am Donnerstag, 21. Dezember, um 6.18 Uhr, in ein Einzelhandelsgeschäft an der Rottorfer Straße in Königslutter einzubrechen, so die Polizei Wolfsburg. Sie wendeten „brachiale Gewalt“ an und versuchten, den Glaseinsatz der Eingangstür zu zerstören, so die Polizei weiter. Es gelang den Tätern aber nicht.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05353) 91970 bei der Polizei in Königslutter zu melden.

