Helmstedt. In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Straße Magdeburger Tor eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Kleingartenverein am Magdeburger Tor in Helmstedt haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Die Polizei berichtet von mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen in Gartenlauben.

Zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 5.50 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Täter Zugang zu den Lauben. Was genau gestohlen wurde, ermittelt die Polizei derzeit noch. Aber: „Die Täter richteten einen Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich an.“ Bereits in den vergangenen Tagen sei es in dem Kleingartenverein zu ähnlichen Taten gekommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 in Verbindung zu setzen.

red