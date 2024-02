Beienrode. Die zwei Täter fliehen durch ein Fenster. Eine Fahndung der Polizei in Beienrode bleibt erfolglos. Nun sind Zeugen gefragt.

In Beienrode hat ein 67-Jähriger am Dienstagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat in seinem Haus ertappt. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann gegen 20.10 Uhr nach Hause – das Gebäude steht in der Straße Im Hinterhagen. Er vernahm zuerst auffällige Geräusche aus dem Obergeschoss, anschließend erblickte er die beiden Täter, als diese in das Schlafzimmer eilten und die Tür hinter sich verriegelten.

Kurze Zeit später kletterten die Einbrecher aus dem geöffneten Fenster und flohen zu Fuß in westliche Richtung entlang der Straße Im Hinterhagen. Der Hausbesitzer informierte sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung veranlasste. Diese verlief jedoch erfolglos.

Beienrode: Einbrecher nehmen Geldkassette mit

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter gewaltsam durch die Haustür ins Innere. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute, wobei sie eine Geldkassette mit Bargeld stahlen. Die beiden Männer sollen ein athletisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Mützen und waren etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß.

Zeugen, die am Dienstagabend auffällige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 melden.

