Offleben. Unbekannte sind am Wochenende in das Gebäude an der Barneberger Straße eingestiegen. Die Schöninger Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Wochenende in die Kindertagesstätte in Offleben eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stahlen die Täter Bargeld.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens in der Barneberger Straße alarmierte am Montagmorgen die Polizei, nachdem sie den Einbruch entdeckt hatte. Die Unbekannten hatten sich offenbar über die rückwärtige Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Im Inneren begaben sie sich ins Büro und durchsuchten dieses nach sich lohnender Beute. Mit dem Geld entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen Freitag, 15.45 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, an.

Zeugen, die am besagten Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kindertagesstätte beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05352) 96830 mit der Polizei in Schöningen in Verbindung zu setzen.

