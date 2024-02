Büddenstedt/Jerxheim. Sie wird regelmäßig zwischen zwei Polizeistationen hin und her fahren: Jana Schulze ist neue Leiterin in Jerxheim und Büddenstedt.

Auf den Polizeistationen in Büddenstedt und Jerxheim, die beide dem Kommissariat in Schöningen angegliedert sind, gibt es ab sofort eine neue Ansprechpartnerin. Jana Schulze, die bis Ende Februar auch noch die Polizeistation in Süpplingen leitet, ist nun auch in Büddenstedt und Jerxheim tätig.