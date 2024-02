Königslutter. Offenbar gibt es seit etwa 16 Uhr am Mittwoch in gesamten Stadtgebiet Königslutters sowie in der Samtgemeinde Nord-Elm keinen Strom.

Einen großflächigen Stromausfall gibt es aktuell im gesamten Stadtgebiet Königslutters sowie in der Samtgemeinde Nord-Elm. Seit etwa 16 Uhr am Mittwochnachmittag funktioniert offenbar nichts mehr. Wie es zu der Störung gekommen ist, ist bislang unklar. Es gibt allerdings erste Vermutungen, wo die Ursache zu suchen ist.

Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe bestätigte unsere ersten Informationen. Er selbst sei sofort von Königslutters Stadtwerke-Geschäftsführer Christian Seidenkranz informiert worden und auch darüber, dass der Stromausfall im Umspannwerk Königslutter verursacht worden sei. „Es ist gerade erst passiert, die Avacon muss erst noch eine Einschätzung abgeben“, machte Hoppe etwa eine halbe Stunde nach dem Ausfall deutlich. Die Lage sei erstmal ruhig, sagte er weiter.

In einer ersten Anfrage an die Avacon Helmstedt konnte Sprecher Marc-Kevin Behrens zunächst noch keine Informationen geben: „Die Störung scheint tatsächlich aus dem Umspannwerk Königslutter zu kommen, was die Ursache ist, können wir aktuell noch nicht sagen.“ Es seien Netzteams vom Betriebsstandort Schöningen nach Königslutter zur Fehlerbehebung gefahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

