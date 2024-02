Helmstedt. Auf der Poststraße kam es am Donnerstagmorgen zu dem Vorfall. Die Autofahrerin flüchtete. Der junge Mann wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin einen 20 Jahre alten Fußgänger beim Überqueren der Bahnhofstraße in Helmstedt angefahren und leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin flüchtete vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 20-Jährige am Donnerstagmorgen in der Wilhelmstraße in Helmstedt aus dem Bus und ging die Poststraße in Richtung Bahnhofstraße, schreibt die Polizei. Als er den dortigen Zebrastreifen bereits überquerte, kam aus der Bahnhofstraße ein schwarzer VW, vermutlich ein Polo. Die Fahrerin bremste zunächst ab, erwischte den jungen Mann dennoch. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern oder nach etwaigen Verletzungen zu fragen.

Polizei bittet um Hinweise zu der Tat

Der junge Mann begab sich in ärztliche Behandlung, wo sich herausstellte, dass er leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß davontrug. Hinweise: (05351) 5210.

