Helmstedt. Mit Mahnfeuern machen Helmstedter Bauern auf ihr Anliegen aufmerksam. Die Feuer stimmten auch auf die Trecker-Demo in Braunschweig ein.

Die Landwirte im Landkreis Helmstedt demonstrieren. Die Bauern-Proteset richten sich gegen die Politik der Ampel-Koalition in Berlin. Der berühmte Tropfen, der das Fass hat überlaufen lassen, sind das Ende der Agrardieselrückvergütung und die Kfz-Steuer für Trecker und Landmaschinen. Zwar hat die Regierung letztere wohl zurückgenommen und auch in Sachen Agradieselrückvergütung soll es verträglicher zugehen, aber: „Wir nehmen keinerlei Kompromisse mehr hin“, sagte der Lauinger Landwirt Karl-Friedrich Wolff von der Sahl, Vorsitzender des Landvolks Braunschweiger Land unlängst.

Am Sonntagabend nun starteten die Landwirte im Landkreis Helmstedt mit Mahnfeuern in ihre Proteste. Diese dürften sich in verschiedenen Aktionen bis zum 15. Januar hinziehen.

Helmstedter Bauern protestieren: Landwirte sehen Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

Weithin sichtbar sind die gelben Rundumleuchten. Schwere Trecker stehen rechts und links der Bundesstraß 1 kurz hinter dem Abzweig Lauingen aus Königslutter kommend. Der Verkehr wird an diesem Abend nicht behindert. Ein Stück die Feldmark hinein lodert ein Feuer, bewusst von den Landwirten aus Lauingen, Bornum am Elm, aus Königslutter und Umgebung angezündet. Ein Strohballen muss herhalten. Etwa 20 bis 30 sind sie an diesem Abend. Die Mahnfeuer sind eine recht spontane Aktion, eine bundesweite. Das zeigt bereits, wie die Landwirte in der Sache zusammenstehen und was bei den Trecker-Protesten am Montag zu erwarten ist.

Ich hoffe, dass sich das Ansehen der Landwirtschaft in der Gesellschaft wieder verbessert. Andreas Renneberg - Landwirt

Mareike Gerecke aus Königslutter ist auch zum Mahnfeuer gekommen. „Die Auflagen und Daumenschrauben sorgen dafür, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig produzieren können“, sagt sie. Agradieselrückvergütung, Kfz-Steuer, das seien ja nur zwei von vielen Aspekten, die nicht alleine die Lanwirtschaft träfen.

Landwirt Andreas Renneberg hofft, dass die Bundesregierung ihre Pläne in Sachen Agradiesel und Kfz-Steuer bedingungslos zurücknimmt. „Unsere Maschinen bewegen sich zu 90 Prozent auf dem Acker“, sagt er, und: „Die Maßnahmen verzerren den Wettewerb.“ Mahnfeuer und Bauern-Protest haben für ihn aber noch eine ganz wichtige Symbolkraft: „Ich hoffe, dass sich das Ansehen der Landwirtschaft in der Gesellschaft wieder verbessert.“

Bauern-Proteste in Helmstedt: Klare Abgrenzung gegen Übergriffe wie auf Robert Habeck

Die Proteste der Landwirte sollen friedlicher Natur sein. Das betont Karl-Friedrich Wolff von der Sahl. Auf die Vorkommnisse rund um Vizekanzler Robert Habeck angesprochen, sagt er: „Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre.“ Niemand habe das Recht, diese zu stören. Demonstrationen und Proteste seien die eine Sache, aber es gebe auch klare Grenzen. Marc-Erich Weigel-Grabenhorst aus Bornum ergänzt dazu: „Wo die Persönlichkeitsrechte Dritter beeinträchtigen, ist die Grenze erreicht. Sowas lehne ich ab.“

Die Proteste der Landwirte in Helmstedt haben begonnen. © FMN | Erik Beyen

Im gesamten Landreis starteten Landwirte am Abend mit Aktionen in den Bauern-Protest. Auf der Brücke über die Autobahn 39 bei Scheppau etwa leuchtete eine Ampel an einem Frontlader der Ampel-Koalition sozusagen heim. Die Lichter waren durchgekreuzt. Schwedenfeuer, an verschiedenen Stellen von den Straßen aus gut sichtbar, machten deutlich, das da etwas schwelt. Am Montag werden die Landwirte aus dem Landkreis Helmstedt an der Trecker-Demo in Braunschweig teilnehmen. Sie fahren auf verschiedenen Routen dort hin.