Helmstedt. Durch die Feiertage ändern sich die Termine für die Müllabfuhr. Die Tage für die Weihnachtsbaum-Abholung stehen auch schon fest.

Bei der Hausmüll- und Wertstoffabfuhr im Landkreis Helmstedt verschieben sich in den kommenden Wochen die Abholtermine. Darüber informiert der Landkreis jetzt in einer Pressemitteilung. Außerdem sind unter anderem Annahmestellen über die Feiertage geschlossen.

Durch die Weihnachtsfeiertage am Montag und Dienstag, 25. und 26. Dezember, sowie den Neujahrstag am Montag, 1. Januar, verschieben sich die Abholtermine für Hausmüll und Wertstoffe. Die Abfuhr von Montag, 25. Dezember, wird vorverlegt und erfolgt bereits am Samstag, 23. Dezember.

Die regelmäßige Abfuhr zwischen dem 26. und 29. Dezember sowie vom 1. Januar bis 5. Januar verschiebt sich jeweils auf den folgenden Wochentag. Zudem gibt es einige Schließungen.

Elektrogeräte werden an den Feiertagen nicht angenommen

So ist das Kompostwerk vom 25. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Die Thermische Restabfallvorbehandlungsanlage (TRV) der EEW Energy from Waste und die Annahmestelle von Elektro- und Elektronikgeräten bei der Firma Veolia Umweltservice Nord sind an den Feiertagen nicht geöffnet.

In der Zeit vom 8. Januar bis zum 12. Januar findet die kreisweite Weihnachtsbaumabfuhr statt. Die Gebietsaufteilung ist wie folgt: 8. Januar Bereich der Stadt Helmstedt, 9. Januar Bereich der Samtgemeinde Grasleben und der Gemeinde Lehre, 10. Januar Bereich der Stadt Schöningen und der Samtgemeinde Heeseberg, 11. Januar Bereich der Stadt Königslutter mit Ortsteilen und der Samtgemeinde Nord-Elm und 12. Januar Bereich der Samtgemeinde Velpke.

Es wird gebeten, Lametta und anderen Christbaumschmuck vor der Bereitstellung sorgfältig zu entfernen. Weihnachtsbäume mit einer Länge von über zwei Metern müssen zudem gekürzt werden. Die Länge der Stücke soll dabei circa einen Meter betragen. Sonstiges Tannengrün wird nicht mitgenommen.

Genaue Sammelplätze sind im neuen Abfuhrkalender

Die detaillierten Sammelplätze für die Weihnachtsbaumabfuhr sind in den neuen Abfuhrkalendern ausgewiesen. Diese sind voraussichtlich ab Anfang Dezember in den öffentlichen Gebäuden (Gemeindeverwaltungen und Banken) und in den Gebäuden der Kreisverwaltung erhältlich sowie auf der Homepage des Landkreises abrufbar unter www.landkreishelmstedt.de/abfuhrkalender.

