Helmstedt. Der Landkreis Helmstedt hat turnusgemäß die Entsorgungsdienstleistungen neu ausgeschrieben. Jetzt soll alles besser werden.

Was gleich auffällt: Das Müllfahrzeug, mit dem der neue Abfall-Dienstleister Prezero am Montag vor dem Kreishaus am Südertor vorfuhr, ist niegelnagelneu. Es war nicht der Show-Truck für den Fototermin. „Wir haben zehn ganz neue Fahrzeuge angeschafft“, sagt Niederlassungsleiter Tim Borchers. Da der Müll im Kreis nach Gewicht berechnet wird, seien sie allesamt mit dem dafür erforderlichen Wiege- und Identsystem ausgestattet.