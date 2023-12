Groß Brunsrode. Dichter Rauch in Groß Brunsrode: In der Bahnhofstraße hat es am Samstagvormittag in einer Wohnung gebrannt.

Die Feuerwehr hat am Samstagvormittag einen Brand in Groß Brunsrode gelöscht. Einer der Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Eine Katze konnte nach den Löscharbeiten nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Laut der Gemeindefeuerwehr Lehre ist die Zweizimmerwohnung in dem Mehrfamilienhaus durch den Rauch und das Feuer komplett zerstört.

Um 10.17 Uhr wurden die Feuerwehren aus Groß Brunsrode, Flechtorf, Klein Brunsrode, Beienrode und Lehre demnach zu dem Küchenbrand in der Bahnhofstraße alarmiert. „Bereits auf der Anfahrt bestätigte sich ein Feuer durch die starke Rauchentwicklung“, erklärt Sprecher Bennet Rebel. Dichter Rauch drang aus dem Wohnungseingang.

Brand in Groß Brunsrode: Feuerwehr löscht zwei Stunden lang, Straßen gesperrt

Umgehend begannen zwei Atemschutztrupps mit C-Rohren den Innenangriff. Es brannte die Einrichtung in einem offenen Wohnbereich mit Küche – das Feuer griff bereits auf den Rest der Wohnung über. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, auch die weiteren Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden evakuiert und überprüft.

Dichter Rauch qualmte bereits bei Eintreffen der Feuerwehr aus der Wohnung. © Gemeindefeuerwehr Lehre | Gemeindefeuerwehr Lehre

Die Feuerwehr war mit insgesamt elf Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort, Gemeindebrandmeister Simon Rebel übernahm die Einsatzleitung. Während der Löscharbeiten waren die Bahnhofstraße und die Alte Hauptstraße vollständig gesperrt. Der Einsatz der Feuerwehr war nach zirka zwei Stunden beendet. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

red