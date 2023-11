Lehre. Gegen 22 Uhr sind mehrere Einsatzkräfte in die Straße Im Klappenfelde ausgerückt. Die Feuerwehr hatte Mühe, den Ort zu finden.

Die Feuerwehr Lehre ist am Montagabend gegen 22 Uhr in die Straße Im Klappenfelde ausgerückt. In der ersten Alarmierung hieß es, dass ein Carport brennen soll. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die Einsatzstelle zu finden, der Feuerwehr wurde zuerst eine falsche Straße genannt, erkannten die Einsatzkräfte, dass unter einem Carport unter anderem Einwegpaletten Feuer gefangen hatten. Ein Fahrzeug konnte von den Anwohnern noch rechtzeitig aus dem Carport hinausgefahren werden. Das Feuer war ebenfalls von Anwohnern bereits mit einem Gartenschlauch weitgehend abgelöscht, sodass die Feuerwehr nur noch bei Nachlöscharbeiten helfen musste.

Im Einsatz war neben der Feuerwehr Lehre, die Feuerwehr Königslutter mit dem Drehleiterfahrzeug, die Polizei sowie der Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen. Die Brandursache ist unklar.

