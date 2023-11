Schöningen. In einem Mehrfamilienhaus in Schöningen kletterten die Täter auf den Balkon und zerstörten die Scheibe der Balkontür, um einzubrechen.

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend, 23. November, 20 Uhr, und Sonntagnachmittag, 26. November, 15 Uhr, in eine Wohnung in der Cunostraße in Schöningen eingebrochen. Die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen den Fernseher aus der Wohnung, so die Polizei.

Nachbarn hätten die offenstehende Balkontür und eine zerstörte Glasscheibe bemerkt und die Polizei alarmiert. Fest steht, so die Polizei, dass die Unbekannten auf den Balkon der Wohnung im Hochparterre gestiegen sind. Dort zerstörten sie die Scheibe der Glastür und brachen so ein. Sie flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Schöningen, Rufnummer (05352) 96830.

red