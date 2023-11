Rottorf. Unbekannte haben zwei Container auf der Baustelle an der L294 aufgebrochen. Sie stahlen Diesel, Werkzeuge und Baumaschinen.

Nahe Rottorf am Klei haben Unbekannte über das Wochenende Container auf einer Baustelle aufgebrochen und etwa 800 Liter Dieselkraftstoff sowie diverse Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen. Wie hoch die Schadenssumme ausfällt, ist laut Polizei noch nicht klar.

Am Montagmorgen waren einem Mitarbeiter die beiden aufgebrochenen Container aufgefallen. Die Baustelle liegt an der Landesstraße 294, zwischen Rottorf und Mariental. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in Betracht. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sein, um das Diebesgut abzutransportieren“, erklärt die Polizei.

Zeugen, die zwischen Freitagmittag und Montagmorgen verdächtige Fahrzeuge an der Baustelle gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

