Helmstedt. Zwei Einbrüche in Helmstedt. Aus einem Kiosk-Paket-Shop entwenden Unbekannte diverse Wertsachen. In einer Wohnung Bargeld und Schmuck.

Die Inhaberin eines Kiosk-Paket-Shops in der Vorsfelder Straße in Helmstedt hat am Donnerstagabend entdeckt, dass in ihr Geschäft eingebrochen worden war. Sie verständigte die Polizei, wie diese mitteilt. Im Zuge der Spurensicherung ermittelten die Beamten, dass die Einbrecher gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in den Kiosk gelangt waren.

Dort hatten sie die Räume durchsucht und Bargeld sowie Tabakstangen gestohlen. Zudem öffneten sie vorgefundene Pakete und stahlen eine bisher unbekannte Anzahl. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Weiterer Einbruch in Helmstedt: Bargeld und Schmuck gestohlen

Die Abwesenheit eines Mieters in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Helmtedt haben unbekannte Täter ausgenutzt, um in seine Wohnung einzubrechen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der Mann hatte seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gegen 11 Uhr verlassen. Als er Stunden später zurückkam, stellte er fest, dass seine Wohnungstür aufgebrochen worden war. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und konnten unerkannt flüchten.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.