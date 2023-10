DLRG-Schöningen lüftet Geheimnis um Ort der Siegerehrung

Wenn alle kommen, dürfte es voll werden im Schöninger Rathaussaal. Denn dort sollen am Freitag, 13. Oktober, die Teilnehmer des Schöninger Jubiläumsschwimmens ausgezeichnet werden. Mehr als 130 Menschen hatten sich Ende September der Herausforderung gestellt, in 90 Minuten im Schöninger Badezentrum Negenborn 1275 Meter in 90 Minuten zu schwimmen (wir berichteten).

Mehr als 523 Kilometer legte die Schar der Teilnehmer dabei zusammengerechnet zurück. Ein Erfolg, den DLRG-Vorsitzender Enno Deuter gemeinsam mit Vertretern der Stadt in angemessenem Rahmen würdigen will. Die Ehrungsveranstaltung, zu der alle Jubiläumsschwimmer eingeladen sind, beginnt am Freitag um 18 Uhr.

12 Stunden Badespaß: Schöninger Jubiläumsschwimmen in Bildern 12 Stunden Badespaß: Schöninger Jubiläumsschwimmen in Bildern Jubiläumsschwimmen in Schöningen: Bereits zum Start um 10 Uhr hatten sich rund 70 Schwimmerinnen und Schwimmer im Negenbornbad eingefunden. Foto: Markus Brich / FMN

Im Schöninger Rathaus werden viele Leistungen ausgezeichnet

Gelüftet wird dann nicht nur das Geheimnis, wer in den Einzelwertungen insgesamt ganz vorn lag: Bei den Frauen betrug die Bestmarke 24.300 Meter, bei den Männern waren es 26.200 Meter. Denn der Einzelwettbewerb war in vier Altersklassen unterteilt. Auf Preise dürfen sich zudem die jüngsten und ältesten Teilnehmenden freuen, ebenso die Teams und Familien. Bei Letzteren gibt es Auszeichnungen für die zahlenmäßig größte Familie sowie für die Familie, die zusammen die längste Schwimmstrecke absolviert hat.

Badezentrum Schöningen Regulär geöffnet ist das Schöninger Schwimmbad dienstags bis freitags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Montags ist im Badezentrum Negenborn Ruhetag. Geschlossen bleibt das Hallenbad zudem an folgenden Tagen: 24., 25., 26. und 31. Dezember, am 1. Januar, am Karfreitag, Ostersonntag und -montag, Christi Himmelfahrt, am Pfingstsonntag und -montag. Eintrittspreise Schwimmbad: Erwachsene 5 Euro, bis 18 Jahre 2,50 Euro. Inhaber einer Ehrenamtskarte: 4 Euro. Zehnerkarte Erwachsene: 40 Euro, Zehnerkarte bis 18 Jahre 20 Euro. Monatskarte Erwachsene 38 Euro, Monatskarte Jugendliche, Hartz-IV-Empfänger, Schwerbehinderte: 24 Euro. Quelle: Stadt Schöningen

