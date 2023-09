Jubiläumsschwimmen in Schöningen: Bereits zum Start um 10 Uhr hatten sich rund 70 Schwimmerinnen und Schwimmer im Negenbornbad eingefunden. Kurzentschlossene können noch bis Samstagabend, 20 Uhr, ins Hallenbad kommen, um an dem spaßigen Schwimmwettbewerb teilzunehmen und die 1275-Meter-Distanz in 90 Minuten zu bewältigen.