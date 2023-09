Unfall auf A2 bei Rennau - Mensch verletzt sich schwer

Rennau Auf der Autobahn 2 bei Rennau (Kreis Helmstedt) fuhr am frühen Montagmorgen eine Person in ein Stauende und verletzte sich schwer.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 nahe Rennau (Landkreis Helmstedt) in Richtung Braunschweig ist am frühen Montagmorgen eine Person schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Montag fuhr die Person gegen 3.30 Uhr auf einen Lastwagen am Ende eines Staus auf. Weitere Angaben zu der verletzten Person oder dem Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Pendler stehen auf der A2 in Richtung Braunschweig im Stau

Am Montagmorgen meldet die Verkehrs-Management-Zentrale fünf Kilometer Stau zwischen Rennau und Königslutter. Wegen Baustellen sind die Einfahrten auf der A2 bei Königslutter in beide Richtungen gesperrt. Außerdem ist die Ausfahrt Königslutter in Richtung Braunschweig gesperrt.

dpa/red

