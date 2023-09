Nach Unfallserie auf A2: Autobahnpolizei zieht Konsequenzen

Bei Unfällen auf der A2 wurden seit einer Woche mehrere Menschen verletzt, ein Mann ist verstorben. Auch ein umgekippter Tiertransport gehört in diese Bilanz, aus der die Autobahnpolizei Braunschweig nun Konsequenzen ziehen will. Laut einer Pressemitteilung vom Freitagabend, will die Behörde ihre Präsenz auf der der Autobahn, die sich quer durchs Braunschweiger Land zieht, verstärken.

Diese Ursachen sieht die Autobahnpolizei für die Zahl der Unfälle auf der A2

„Die Situation muss dringend entschärft werden“, erklärt Polizeioberrat Jens Wiese in der Mitteilung, „was zur Folge haben wird, dass die Autobahnpolizei Braunschweig den betroffenen Bereich in den kommenden Wochen intensiv in den Blick nehmen wird und die Verkehrskontrollen, vor allem aber die Ahndung von Verstößen gegen das Überholverbot für und die Abstandsunterschreitungen von Lastkraftwagen, erhöhen wird.“

Als Ursache für die sich häufenden Staus und den nur schlecht ablaufenden Verkehr sieht die Autobahnpolizei eine Baustelle zwischen der Abfahrt Königslutter und dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter. Seit sie eröffnet wurde, habe die Polizei eine stetige Zunahme der Unfälle beobachten können, teils deutlich vor der eigentlichen Baustelle. Es käme zu teils kilometerlangen Staus und stockendem Verkehr. Das wiederum führe zu erhöhter Unfallgefahr. Das liege aber auch daran, dass sich viele Fahrer nicht an die Regeln hielten: „Neben den angestiegenen Verkehrsunfallzahlen nehmen wir vermehrt wahr, dass sich die Verkehrsteilnehmer nur bedingt an die Warnhinweise und die Geschwindigkeitsregeln halten“, so Wiese.

A2 bei Braunschweig: Streckenbereiche meiden

„Wir sind hinsichtlich der aktuellen Verkehrssituation im engen Austausch mit den zuständigen Behörden, wo beispielsweise Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf weitere Warneinrichtungen besprochen werden“, erklärte Wiese. Gerade in solchen Situation sollten alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise anpassen. Den Bereich Rennau und Braunschweig-Ost, so empfiehlt die Autobahnpolizei, sollten Autofahrer im besten Fall weiträumig umfahren.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de