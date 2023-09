Feuerwehr löscht brennende Hecke in Esbeck

In Esbeck hat in der Nacht zu Samstag eine Hecke in voller Ausdehnung gebrannt. Der Feuerschein war bis nach Schöningen zu erkennen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat in Esbeck eine Hecke in voller Ausdehnung gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr wurde gegen 0.35 Uhr zu dem Feuer alarmiert. Als das vollbesetzte Löschgruppenfahrzeug den Einsatzort erreichte, zeigte sich: Etwa 40 Meter Hecke standen in Flammen.

„Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mittels C-Rohr eingeleitet und die Einsatzstelle abgesichert“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Hubertus Meyer. Wenige Zeit später war das Feuer unter Kontrolle. Gegen 1.10 Uhr konnte nach einer Überprüfung per Wärmebildkamera „Feuer aus“ gemeldet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Der Feuerschein war bis nach Schöningen zu erkennen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Esbeck

red

