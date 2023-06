Königslutter. Die Bürgerinitiative „Gegenwind Scheppau!“ will am Donnerstag in Königslutter den Bürgern ihre Sichtweise zu den Gewerbegebietsplänen vermitteln.

Anwohner des geplanten Gewerbegebiets bei Scheppau protestierten bereits 2021 vor der VW-Halle in Braunsschweig gegen das geplante interkommunale Gewerbegebiet Scheppau. Am Donnerstag formiert sich die Bürgerinitiative „Gegenwind Scheppau!“ auf dem Marktplatz in Königslutter. (Archivbild)

Bürgerinitiative protestiert Demo in Königslutter gegen Gewerbegebiet Scheppau

Die Bürgerinitiative „Gegenwind Scheppau!“ ruft für Donnerstag, 8. Juni, zu einer Demonstration auf dem Marktplatz in Königslutter auf. Beginn ist um 17.15 Uhr. Der Protest richtet sich gegen die Planungen eines interkommunalen Gewerbegebiets, das südöstlich des Autobahnkreuzes A 2/A 39 entstehen soll.

„Wir wollen die Öffentlichkeit aufrütteln und informieren, welche fatalen Folgen ein so riesiges Gewerbegebiet für die schützenswerte Natur und Kulturlandschaft hätte“, erklärt Anette Gatz. Die Bürgerinitiative hegt Zweifel an einer „ergebnisoffenen“ Prüfung des Vorhabens durch eine Machbarkeitsstudie, die vom Landkreis in Auftrag gegeben werden soll (wir berichteten).

Auf der Internetseite www.gegenwind-scheppau.de haben die Mitglieder der BI ihre Positionen zu dem Projekt zusammengefasst. Dort heißt es: „Bisher verliefen viele Gespräche mit Entscheidern aus Politik und Verwaltung dergestalt, dass man mit Unverständnis auf unsere Bedenken reagiert hat.“ Der Tenor sei meist „nun stellt euch mal nicht so an, man kann nicht immer gegen alles sein, wir gucken ja nur, ob es geht, ja, ja, ihr grünen Weltverbesserer, wir brauchen doch die Arbeitsplätze usw.“ Dies gebe der Bürgerinitiave Anlass, nicht mehr an eine ergebnisoffene Machbarkeitsstudie zu glauben, „denn alle im Vorfeld angebrachten Argumente blieben ungehört und wurden unreflektiert abgetan“.

Ihre Sichtweise zu den Gewerbegebietsplänen will die Bürgerinitiative am Donnerstag mit der Demonstration auf dem Marktplatz in Königslutter den Bürgern vermitteln.

mb

