Helmstedter Kreistag genehmigt Studie für Gewerbegebiet

Die Kreistagssitzung in der Börnekenhalle in Lehre bot am Mittwochabend einiges an Emotionen. Zunächst sorgte die Initiative „Gegenwind Scheppau“ mit ihren Transparenten, Trillerpfeifen und lauten Rufen auf der Straße vor der Halle für Aufmerksamkeit. Zu Beginn der Sitzung kletterte die Kreistagsabgeordnete Heike Meyerhof (Grüne) auf einen Tisch und beschwerte sich darüber, dass die Sitzung nicht als Videokonferenz organisiert worden sei. Und auf das leidenschaftliche Pro und Contra bei der Verabschiedung einiger Naturschutzverordnungen folgte die Auseinandersetzung um das angedachte interkommunale Gewerbegebiet an der A2/A39 bei Scheppau. Wobei der Gegenwind in diesem Fall nur von den Grünen kam.

„Landschaft soll zerstört werden" „Es geht um unsere Landschaft, die durch das Gewerbegebiet zerstört werden soll, und um die Angst vor noch mehr Verkehr auf unseren Straßen", hatte Anette Gatz, Sprecherin der Scheppauer Initiative, bei der Freiluft-Protestaktion vor der Sitzung erklärt. Sie kündigte an, dass die Initiative einen Rechtsbeistand einschalten und ein Spendenkonto einrichten werde. „Unsere Bewegung wächst sehr schnell. Menschen aus Cremlingen, Ochsendorf, Hordorf, Schandelah und weiteren Dörfern wollen sich ihr anschließen", sagte Gatz unserer Zeitung. Grüne halten Projekt für nicht realisierbar Als der Kreistag zwei Stunden später in der Halle zur Beschlussfassung über eine Machbarkeitsstudie für das gemeinsame Gewerbegebiet mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg sowie dem Landkreis Wolfenbüttel schritt, sprach Dietrich Hansmann (Grüne) dem Großprojekt von vornherein jegliche Realisierungschance ab. Das Gebiet in Autobahnnähe sei gänzlich ungeeignet, um die Ansprüche an eine Nachhaltigkeit erfüllen zu können. Außerdem gebe es im Gewerbegebiet Ochsendorf noch Platz für Firmenansiedlungen. Breite Zustimmung im Kreistag für Studie Die übrigen Fraktionen teilten diese Einschätzung keineswegs. Elisabeth Heister-Neumann (CDU) erklärte, dass niemand die Absicht habe, „Heimat" zu zerstören. Es müsse aber die Chance geprüft werden, etwas gegen die weit unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Landkreises Helmstedt zu unternehmen. Sie sagte den besorgten Bürgern einen engen Dialog zu. Auch Landratskandidat Jan Fricke (SPD) sprach sich dafür aus, die Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben – was den Landkreis etwa 50.000 Euro kosten wird. Landrat Gerhard Radeck betonte, dass der Landkreis ein Einnahmeproblem habe, das Land statte die Kommunen finanziell nicht ausreichend aus. Also müsse man sich selber helfen. Ob es am Markt überhaupt einen Bedarf für das Gewerbegebiet gebe, könne nur die Studie klären. Darum gehe es zunächst. Der Kreistag stimmte der Studie schließlich mit großer Mehrheit zu (weiterer Bericht folgt).