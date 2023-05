Helmstedt: Autofahrer prallt mit 1,72 Promille gegen Baum

Helmstedt. Im Kreis Helmstedt kam es in der Nacht zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 22-Jähriger kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Ein 22-jähriger Autofahrer hat unter Einfluss von Alkohol im Kreis Helmstedt die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

In der Nacht zu Freitag sei der 22-Jährige auf der Oebisfelder Straße in Velpke von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Zusammenprall mit dem Baum entstanden Schäden an Baum und Pkw. Das Fahrzeug musste laut Polizeiangaben abgeschleppt werden. Ein Alkoholtest durch die Polizeibeamten ergab einen Alkoholwert des Fahrers von 1,72 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

red

