Schwerverletzter nach Unfall in Helmstedt

Ein Rollerfahrer wurde bei einem Unfall auf der Bundesstraße 244, Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West, am Montagmittag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 69-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn alleinbeteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Roller-Fahrer aus Mariental kommend den Gehweg an der B 244 in Richtung Helmstedt. In Höhe einer dortigen Brücke verlor der 69-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte mit einer Betonmauer der Brücke, heißt es weiter. Dabei stürzte der Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Zwei Ersthelfer betätigten den Notruf und leisteten umgehend bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

Hier lesen Sie weitere Themen aus Helmstedt:

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de