Mehr als 17.000 Euro für Ukraine-Hilfe im Landkreis Helmstedt

Helmstedt. Durch ein Benefizkonzert im Brunnentheater spendet die Avacon die Summe an drei Organisationen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen.

Von der Avacon übergaben Marit Müller (hinten, von links), Timo Abert, Thorsten von Neubeck und Marc-Kevin Behrens drei Spendenschecks an Wolfgang Behrenz, Leiter Kreismusikschule Helmstedt (vorne, von links), Sinja Rüger, Helfende Hände, und Martin Lehmann, Vorstand Förderverein Waldbad Birkerteich.

Mit einem Benefizkonzert hat die Avacon 17.927,91 Euro für die Ukraine-Hilfe in der Region Helmstedt gesammelt. Wie das Unternehmen berichtet, fand das Konzert mit dem Prime Orchestra im ausverkauften Brunnentheater statt.

Drei Spenden von jeweils 5.975,97 Euro überreichte Marit Müller, Personalvorständin der Avacon, an drei Organisationen aus dem Landkreis. „Ich bin begeistert, dass wir durch das Benefizkonzert eine so große Summe für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Region Helmstedt einsammeln konnten und freue mich, die Spenden persönlich übergeben zu dürfen. “, erklärt Müller.

Helmstedt: Spenden an Kreismusikschule, Helfende Hände und Waldbad Birkerteich

Den erste Scheck erhielt Wolfgang Behrenz als Vertreter der Kreismusikschule Helmstedt. Die Musikschule bietet den geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine kostenlos Musikunterricht an. Die zweite Spende der Avacon erhielt die Initiative Helfende Hände Helmstedt. Sinja Rüger nahm den Spendenscheck entgegen. Die Initiative organisiert Sprachreisen für Geflüchtete aus der Ukraine.

Den dritten Teil des Erlöses des Benefizkonzerts spendete die Avacon an das Waldbad Birkerteich. Martin Lehmann aus dem Vorstand des Fördervereins des Waldbads nahm den Scheck entgegen. Der Verein ermöglicht Geflüchteten kostenlosen Eintritt zu Konzerten.

Der Konzertveranstalter dankt laut Mitteilung den Sponsoren des Benefizkonzerts, die den Abend ermöglicht haben. Das sind demnach Landkreis und Stadt Helmstedt, Energy from Waste, Sport-Thieme, Obi und die Volksbank.

