Ruhestand und Fusion Kreis Helmstedt: So ändert sich die Propstei Königslutter

Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan (von links), Pfarrer Reinhold Jordens-Höke und Pfarrerin in Ruhe Ute Meerheimb nach dem Verabschiedungsgottesdienst in der Friedenskirche zu Glentorf.

Königslutter. Nach Ute Meerheimb hat sich auch Pfarrer Reinhold Jordens-Höke in den Ruhestand verabschiedet. So geht es weiter in der Propstei Königslutter.