Zwei Vereine im Landkreis Helmstedt gewinnen 2000-Euro-Spenden

Bernd Jähne von der Öffentlichen Versicherung (2. von rechts) übergibt den 2000-Euro-Scheck an Kulturverein Frelle. In Empfang nehmen ihn Maximilian Henninger (von links), Feuerwehrmann Hans-Georg Ebers, Vereinsvorsitzende Kathrin Ebers, Heinrich Ebers, Helene Henninger, Lois Tettschlag und Henning Ebers.

Jeweils 2000 Euro hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig an zwei Vereine im Landkreis Helmstedt gespendet. Wie die Versicherung mitteilt, erhielten der Kulturverein Frelle in Frellstedt und die Katzenfreunde Königslutter jeweils einen Scheck.

Die Spenden waren Teil der Aktion „Gemeinsam für einen guten Zweck“. Die Versicherung verloste dafür zu Weihnachten dreimal 2000 Euro als Spende für eine gemeinnützige Einrichtung oder einen Verein, den der Gewinner auswählen darf. So wählten Gewinner die beiden Vereine im Landkreis und den Waldspielplatz Lautenthal im Harz als Empfänger der 2000 Euro aus.

Frellstedt: Söhne der Vorsitzenden gewinnen Spende für Verein Frelle

Die Gewinner, die den Frellstedter Verein aussuchten, waren die Söhne Henning und Heinrich der Vereinsvorsitzenden. Der Kulturverein fördere das Miteinander und das Engagement in Frellstedt durch Kultur und Bildungsangebote, soziokulturelle und umweltpädagogische Maßnahmen sowie Kinder- und Jugendarbeit, heißt es in der Mitteilung der Versicherung. Der Verein versucht, die Menschen der Samtgemeinde Nord-Elm zu vernetzen und Angebote für die Anwohner zu schaffen. So organisiert Verein Frelle beispielsweise einen Frellstedter Dorfflohmarkt am 7. Mai.

„Da der Kulturverein Frelle auch der Förderverein der Feuerwehr ist und dort Kinder- und Jugendprojekte durchführt, war sofort klar, wie wir den Gewinn am besten einsetzen können“, erklärt Vorsitzende Kathrin Ebers. Die Hälfte des Gewinns soll in eine professionelle Filmkamera fließen, mit der Kinder und Jugendliche eigene Filme drehen können. Sie soll Teil eines digitalen Werkzeugkoffers für die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins sein.

Die andere Hälfte der Spende soll an die Frellstedter Feuerwehr gehen. Damit will der Verein Frelle die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens unterstützen. Da dafür noch mehr Geld benötigt wird, versucht die Feuerwehr, dieses durch Crowdfunding zu besorgen. Online unter www.viele-schaffen-mehr.de und unter www.frelle.de finden Engagierte weitere Informationen dazu.

Simone Uhde (Mitte) nimmt die Spende für die Katzenfreunde Königslutter mit Angelika Pape von Arnd Vinzenz Schneider entgegen. Foto: Öffentliche Versicherung Braunschweig / Lucas Bubenitschek

Helmstedterin sorgt für Spende an Katzenfreunde Königslutter

Die Katzenfreunde Königslutter haben die 2000-Euro-Spende dem Gewinn der Helmstedterin Angelika Pape zu verdanken. Der Verein organisiert die Pflege, tierärztliche Behandlung und Betreuung von Katzen, aber auch deren Aufnahme und Vermittlung.

Aktuell betreibt der Verein vier Pflegestellen, in denen er Fundtiere oder Abgabetiere aufnimmt. Diese befinden sich in Scheppau, Gevensleben, Schöppenstedt und Helmstedt. Die Mitglieder finanzieren ihre Arbeit auf Basis von Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Vermittlungsgebühren.

Mit der Spende der Versicherung könnte der Verein viel für seine Katzen und Kater bewirken, sagt Vereinsvorsitzende Simone Uhde. „Unsere monatlichen Tierarztkosten liegen momentan im vierstelligen Bereich“, berichtet sie. Die Spende helfe den Vereinsmitgliedern und den Tieren weiter, so Uhde. Weitere Informationen zum Verein Katzenfreunde Königslutter finden Interessierte auf der Website unter www.katzenfreunde-königslutter.de.

