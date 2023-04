Aus dem Auto geworfener Welpe in Königslutter: Hinweise fehlen

Königslutter. Fast zwei Wochen ist es her, dass ein Hund in Königslutter einfach aus dem Auto geworfen und zurückgelassen wurde. Das sagt die Polizei.

Unbekannte hatten in Königslutter am Rieseberger Weg diesen Welpen ausgesetzt (Archivfoto).

Fast zwei Wochen nachdem ein Yorkshire-Terrier am Rieseberger Weg in Königslutter einfach aus dem Auto geworfen wurde, gibt es weiterhin keine Erkenntnisse zu den Tätern. Dies teilte Kai Biskaborn, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes Königslutter, am Rande eines Pressegesprächs in Königslutter mit.

„Wir konnten noch niemanden ermitteln, das wird wahrscheinlich auch schwierig“, machte er wenig Hoffnung, die Verursacher finden zu können. Eine Zeugin hatte die Tat am Samstagmittag des 25. März zufällig beobachtet.

Zeugen können sich weiterhin bei der Polizei in Königslutter melden

Ein rotes Auto mit Goslarer Kennzeichen hatte gehalten, die Tür geöffnet, den 15 Wochen alten Welpen hinausgeworfen und ist einfach weggefahren. Zwar hatte die Polizei aufgerufen, mögliche Beobachtungen zu melden, doch weitere Zeugen hatten sich nicht gemeldet. Dies sei aber weiterhin möglich an das Kommissariat in Königslutter unter der Telefonnummer (05353) 941050.

Der Hund war nach dem Auffinden direkt in die in der Nähe liegende Tierklinik zur Untersuchung gebracht worden, war aber nicht verletzt. Mittlerweile ist er in einer privaten Pflegestelle untergekommen.

Lesen Sie auch aus dem Landkreis Helmstedt:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de