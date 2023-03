Erdbebenhilfe: Rotary Club Helmstedt spendet 7000 Euro

Helmstedt. Mit der Spende werden „Shelterboxen“ an Bewohner in Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei gesendet. Das hat der Rotary Club außerdem organisiert:

Präsident Martin Meyer (links) und Gemeindienstbeauftragter Helmut Wensing übergeben gefüllte Einkaufswagen an das Team der Helmstedter Tafel.

Der Rotary Club Helmstedt hat Erdbebenhilfen für Syrien und die Türkei organisiert. Nach Angaben des Clubs waren sich die Mitglieder schnell einig, dass sie den Bewohnern der betroffenen Gebiete durch eine finanzielle Zuwendung helfen möchten. Präsident Martin Meyer und Jan-Michael Schmid, Vorsitzender des Vereins der Freunde Rotary Helmstedt, haben daher 7000 Euro an Shelterbox Germany gespendet.

Shelterbox und Rotary sind seit 2012 offiziell Projektpartner in der Katastrophenhilfe. Die Spenden gehen direkt in die Herstellung von „Shelterboxen“. Der Inhalt einer Box kann zehn Personen mindestens ein halbes Jahr lang helfen. Eine Shelterbox kostet etwa 750 Euro – inklusive Material-, Transport- und Logistikkosten.

Der Inhalt der Kisten ist abgestimmt auf die Bedürfnisse vor Ort: vom stabilen Zelt über Kochutensilien, Solarlampen, Werkzeug bis zu Kinderspielzeug. So können Familien in den Erdbebengebieten eine Notunterkunft errichten, ein beschädigtes Gebäude reparieren oder den Grundstein für ein neues Zuhause legen.

„Kauf-eins-mehr“-Aktion in Helmstedt beendet

Bereits am 8. Oktober hatte der Rotary Club die Aktion „Kauf-eins-mehr“ organisiert. Der Verein konnte insgesamt 17 mit Lebensmitteln gefüllte Einkaufswagen an die Helmstedter Tafel übergeben. Die „Kauf-eins-mehr“-Aktion wurde am 2. März abgeschlossen.

Mitglieder des Rotary Clubs haben noch mal so viele Lebensmittel eingekauft, wie die direkte Produktsammlung „Kauf-eins-mehr“ am 8. Oktober erbrachte. Der Discounter Real rundete die Artikelanzahl des Einkaufs großzügig auf, wie der Rotary Club mitteilt. Anschließend übergaben die Vereinsmitglieder die Waren an Vertreterinnen der Helmstedter Tafel.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de