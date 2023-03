Mehrere Alkoholfahrten im Landkreis Helmstedt

Betrunkene Fahrer haben am Wochenende den Kreis Helmstedt unsicher gemacht. In beiden Fällen blieben alle Beteiligten unverletzt.

Im Kreis Helmstedt ist es am vergangenen Wochenende zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Das meldet die Polizei am Montag.

Betrunken unterwegs bei Helmstedt

In einem Fall war ein 67 Jahre alter Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße 63 aus Büddenstedt kommend in Richtung Helmstedt unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der 67-Jährige ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter an dessen Fuße er zum Stehen kam.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 67-Jährigen fest.

Verkehrsinsel gerammt in Querenhorst

Des Weiteren wurde wurde der Polizei gegen 17 Uhr eine umgefahrene Verkehrsinsel auf der Bundesstraße 244, der Hauptstraße, Ecke Helmstedter Straße in Querenhorst gemeldet. Der Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, hatte sich aus dem Staub gemacht, musste aber in einem stark beschädigten Fahrzeug unterwegs sein.

Die Polizei traf gegen 17.20 Uhr, einige hundert Meter weiter am Fahrbahnrand der Helmstedter Straße, auf ein im Frontbereich stark beschädigtes, nicht mehr fahrbereites schwarzes Auto. Dieses war zuvor von der Hauptstraße auf die Helmstedter Straße abgebogen und hatte dabei die Verkehrsinsel nebst zweier Verkehrszeichen überfahren.

1,45 Promille bei Helmstedt

Dessen 40 Jahre alter Fahrzeugführer aus Havelberg schien stark betrunken auf und die Beamten, die auch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen feststellten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille.

In beiden Fällen blieben die Fahrer unverletzt – ihnen wurde im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die verunfallten Fahrzeuge abgeschleppt.

red

