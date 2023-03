Helmstedter Grundschüler dürfen Cello und Geige spielen

Helmstedt. Beim musikalischen Klassentag der Grundschule Heeseberg in Jerxheim haben die Schüler den Aufbau eines Orchesters gelernt und Instrumente ausprobiert.

Die Theaterproduktion „Nimmerland" verwandelte die Turnhalle der Grundschule Heeseberg in ein Theater.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Heeseberg in Jerxheim haben im Rahmen eines musikalischen Klassentages verschiedene Instrumentengruppen und den Aufbau eines Orchesters lernen können. Nach Angaben der Grundschule war die Theaterproduktion „Nimmerland“ aus Hannover zu Gast in Jerxheim.

Die Turnhalle der Grundschule verwandelte sich an diesem Tag in ein kleines Theater. Eine einzelne Darstellerin, die 14 verschiedene Rollen spielte, präsentierte den Kindern das Theaterstück „Die neunte Sinfonie der Tiere“. Dabei lernten die Kinder den Aufbau eines Orchesters, etwas über verschiedene Instrumentengruppen und etwas über Ludwig von Beethoven, einem der berühmtesten Komponisten der Weltgeschichte. Das Theaterstück ergründete kindgerecht die Geschichte des Dirigenten Karavan, die „tiefere Wahrheit der einzigartigen Verbindung zwischen der Musik von Beethoven und dem Text von Schiller“.

Lesen Sie mehr Artikel aus dem Kreis Helmstedt:

Jerxheimer Grundschüler dürfen Instrumente beim musikalischen Klassentag ausprobieren

Kinder und Lehrkräfte durften schließlich einige der mitgebrachten Instrumente selbst ausprobieren. Wenn sie erfolgreich Klänge auf der Geige, dem Cello oder einem Kontrabass erzeugten, strahlten viele Kinder glücklich. Vielleicht konnte bei dem einen oder anderen Kind sogar der Grundstein zum Erlernen eines dieser Instrumente gelegt werden.

Die Grundschule Heeseberg wurde mittlerweile zum dritten Mal als „musikalische Grundschule“ ausgezeichnet. Die Schule setzt Musik seit Jahren fächerübergreifend mehrfach in der Woche ein, um Lerninhalte zu festigen oder damit die Kinder sich neue Sachen besser merken können. Musikalische Klassentage finden in regelmäßigen Abständen statt. Deren Organisation übernimmt federführend die Musiklehrerin Helga Gaede. Auch dieses Mal dankt die Schulgemeinschaft der Lehrerin für die gut vorbereitete Veranstaltung in der Turnhalle.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de