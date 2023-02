Helmstedt. Mehrere Dutzend Feuerwehrleute aus dem Kreis Helmstedt löschten am Samstagmittag einen Brand in Frellstedt. Der Einsatz dauerte zwei Stunden.

Feuerwehr Helmstedt Wohnhaus in Gefahr: Helmstedts Wehren löschen Brand in Frellstedt

Die Feuerwehren aus Frellstedt, Süpplingen und Süpplingenburg sind am Samstagnachmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Feuer in einer Garage an einem Wohnhaus ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte laut Mitteilung nach ihrem Eintreffen sahen, hatte sich das Feuer in dem Frellstedter Haus bereits durch eine Holzdecke in den über der Garage liegenden Raum ausgebreitet. Den Einsatzkräften gelang es, eine weitere Ausbreitung zu stoppen.

Den Brand in Frellstedt hatten die Kräfte schnell unter Kontrolle. Foto: Andreas Meißner

Mit dem Einsatz eines Hochleistungslüfters befreite die Feuerwehr das Wohngebäude von Brandrauch, außerdem trugen die Helfer verbrannte Gegenstände nach draußen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt die Polizei. Es waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr, ein Rettungswagen und zwei Streifenwagen vor Ort.

