Flechtorf: Autofahrer drängt ältere Dame ab und flieht

Lehre. In Flechtorf ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 81-jährige Fußgängerin verletzt hat. Die Polizei sucht nach dem Fahrer.

In Flechtorf hat sich in der Straße Kälberkamp am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich eine 81 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt hat. Der Verursacher floh von der Unfallstelle, ohne sich um die ältere Dame zu kümmern. Das berichtet die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

Seniorin stürzt in Flechtorf

Die Seniorin war am Donnerstagvormittag auf dem Fußweg der Straße Kälberkamp unterwegs. In Höhe eines kleinen Garagenhofes bemerkte sie ein Fahrzeug hinter sich, dessen Fahrer nach ihrer Einschätzung immer wieder hörbar den Motor aufheulen ließ.

Nach bisherigen Ermittlungen überholte der unbekannte Pkw-Fahrer plötzlich ohne genügend Abstand zu der Fußgängerin. Dadurch kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer fuhr weiter und bog nach rechts in die Gebrüder-Grimm-Straße ab. Inwieweit der Fahrzeugführer den Unfall bemerkt hat, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw oder dessen Fahrer geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lehre unter der Telefonnummer (05308) 990930 zu melden.

