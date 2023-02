Helmstedt. Im vergangenen Jahr hat ein Ladendieb in Helmstedt Parfüm im Gesamtwert von 1200 Euro gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Ladendieb hat in Helmstedt Parfüm im Wert von 1200 Euro gestohlen. (Symbolbild)

Blaulicht HE

Blaulicht HE Ladendieb stiehlt Parfüm in Helmstedt: 1200 Euro Schaden

Ein unbekannter Ladendieb hat in Helmstedt zwischen August und September aus einem Drogeriemarkt in der Straße Magdeburger Berg diverses hochwertiges Parfüm im Wert von insgesamt 1200 Euro gestohlen. Das meldet die Polizei am Freitag.

Fahndung in Helmstedt

Dieser unbekannte Mann soll mutmaßlich Parfüm im Wert von 1200 Euro gestohlen haben. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm. Foto: Polizei Helmstedt

Nun sucht die Polizei Helmstedt den Täter anhand von gefertigten Aufnahmen einer Überwachungskamera. Der unbekannte Täter hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und könnte etwa 40 Jahre alt sein. Er trägt eine Brille und vermutlich eine Tätowierung am linken Oberarm, so die Beamten weiter.

Personen, die Hinweise auf den Täter oder seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05321) 5210 zu melden.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weiter Nachrichten aus Helmstedt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de