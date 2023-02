Unbekannte brechen ein in Mariental-Horst

Mariental-Horst. Am Wochenende ist es in Mariental-Horst zu einem Einbruch gekommen. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus.

Unbekannte sind zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Mariental-Horst eingebrochen, teilt die Polizei mit. Was die Einbrecher gestohlen haben, kann die Polizei bisher nicht sagen.

Unbekannte durchsuchen Schränke und Schubladen

Die Hauseigentümer haben ihr Haus in der Straße Dammröder Berg am Freitagmorgen verlassen. Die Abwesenheit nutzten die Einbrecher, um Schränke und Schubladen zu durchsuchen. Die Polizei hat nach Spuren gesucht und so Aufbruchspuren an einer Terrassentür entdeckt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag geben können bittet die Polizei, sich bei der Dienstelle unter 0536146460 zu melden.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de