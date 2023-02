Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Autodieb von Braunschweig bis nach Helmstedt verfolgt. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Signalschüsse in Helmstedter Waldstück – Polizei fasst Autodieb

Die Autobahnpolizei hat Dienstagfrüh einen 47-jährigen Mann festgenommen, der wohl zuvor ein Auto in Lehrte gestohlen hatte. Auf der Autobahn 2 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen wollten die Polizisten den Wagen anhalten und kontrollieren – später entwickelte sich daraus eine Verfolgungsfahrt bis nach Helmstedt, die in einem Waldstück endete.

Gegen 3.10 Uhr war der Polizei der „hochwertige Pkw“ aufgefallen. Nachdem der Autofahrer der Polizeistreife zunächst folgte, entzog er sich der geplanten Kontrolle und fuhr kurz vor der Ausfahrt wieder zurück auf die A2.

Autodiebstahl: Täter flieht nach A2-Fahrt fußläufig in Helmstedter Waldstück

Durch weitere Kräfte der Polizei konnte die Verfolgung aufgenommen werden. Der 47-Jährige verließ die Autobahn schließlich an der Anschlussstelle Helmstedt-West, ließ sein Auto auf einem Waldstück stehen und flüchtete zu Fuß. Die Polizisten verfolgten ihn ebenfalls fußläufig. „Durch mehrere Signalschüsse konnten sie weitere Beamte auf ihre Position aufmerksam machen und den 47-jährigen Fahrer schließlich gemeinsam widerstandslos festnehmen“, heißt es von der Polizei.

Bei ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zuvor in Lehrte gestohlen wurde. Die Polizei nahm den Fahrer fest und ordnete eine Blutprobe an, da der Verdacht bestand, dass der Verdächtige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihn erwarten außerdem mehrere Strafverfahren.

