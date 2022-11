Helmstedts Polizei sucht Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver

In Höhe des Kraftwerks Buschhaus kam es am Mittwochabend zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Helmstedts Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 244 zugetragen hat. Wie es in einer Mitteilung heißt, war ein 31-jähriger Autofahrer gegen 20.30 Uhr auf der B244 unterwegs, als er in Höhe des Kraftwerks Buschhaus von einem anderen Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehrs überholt wurde.

„Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, leitete der 31-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und landete mit seinem Fahrzeug unverletzt auf dem Grünstreifen“, berichtet Helmstedts Polizei. Der Verursacher sei unvermindert weitergefahren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210, zu melden.

