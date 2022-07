Querenhorster Ortsdurchfahrt voll gesperrt – Busverkehr betroffen

Weil die Ortsdurchfahrt in Querenhorst – das ist die Bundesstraße 244 – im Landkreis Helmstedt erneuert wird, ist die Straße ab Freitagnachmittag (8. Juli) voll gesperrt. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aus Wolfenbüttel hin.

Bis Sonntagabend erfolgen Asphaltarbeiten im ersten Bauabschnitt vom Ortseingang aus Richtung Groß Sisbeck bis hinter die Einmündung am Försterberg. „Eine Ausfahrt von hier ist in dieser Zeit nur in Richtung Helmstedt möglich“, heißt es. In der darauffolgenden Woche kommt es noch zu Behinderungen durch Restarbeiten.

Die Einmündung zur Hauptstraße bleibt wegen Verzögerungen im Bauablauf noch für etwa eine weitere Woche gesperrt.

Zweiter Bauabschnitt startet gleich danach – Vollsperrung bis Mitte September

Unmittelbar nach dem ersten Bauabschnitt beginnen die Arbeiten vom Fußgängerüberweg in der Ortsdurchfahrt bis einschließlich der Einmündung der Kreisstraße 56 (nach Grasleben) ebenfalls unter Vollsperrung. Diese soll bis Mitte September andauern.

Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung aus Richtung Süden kommend über Rottorf (Kreisstraße 50), Rennau, Neindorf (Landesstraße 294), Hehlingen (L290) und die L322 zurück zur B244 bei Groß Twülpstedt ausgeschildert – und entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Linie 380: KVG Braunschweig kündigt Beeinträchtigungen für Busverkehr an

Die Bauarbeiten in Querenhorst haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr, wie die KVG mitteilt. Ab Donnerstag, 14. Juli, müssen sich Busreisende, die von Helmstedt nach Wolfsburg oder in die andere Richtung möchten, auf Einschränkungen einstellen, nicht nur weil die B244 in Querenhorst voll gesperrt wird. Betroffen ist die Linie 380.

Bis voraussichtlich 15. September verkehren die Busse auf dieser Linie nach einem geänderten Baustellenplan. Grund sind mehrere gesperrte Streckenabschnitte in Querenhorst und Grasleben, zudem behinderten mehrere Baustellen den Verkehr. „In dieser Zeit kann daher fast ausschließlich nur ein Zweistundentakt angeboten werden. Teilweise gibt es umleitungsbedingt neue Abfahrts- und Ankunftszeiten“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem können einige Stopps nicht angefahren werden. Dies sind in Querenhorst die Haltestellen Vordorf und Heidwinkel, in Grasleben betrifft es die Haltestelle Friedhof, in Vorsfelde die Stopps Kanalbrücke, Drömling-Stadion, Ütschenpaul und Ernst-August-Straße sowie in Wolfsburg die Haltestellen Allerwiesen, Allerpark, Schloss und Autostadt. Den Baustellenfahrplan gibt es auf der Internetseite der KVG Braunschweig.

